La familia Armani confirmó que sufrió daños materiales por la explosión en Carlos Spegazzini

El parque industrial de Carlos Spegazzini fue el foco de todos los medios de comunicación el día de ayer tras sufrir un feroz incendio, con una serie de explosiones en la noche del viernes, algo que afectó a la casa de Franco Armani, arquero de River y vecino de la zona, quien confirmó a través de un comunicado que únicamente sufrió daños daños materiales.

El capitán del Millonario y su familia no estaban en su hogar al momento de las explosiones que dejaron 20 heridos. A pesar de que los daños en el domicilio del Pulpo no fueron de gravedad, el y su familia no pudieron regresar a su hogar debido al riesgo de los químicos esparcidos en el ambiente y porque la zona estaba cerrada. La familia Armani debió pasar la noche en un hotel.

“Queremos agradecer sinceramente la preocupación y el apoyo de todas las personas que se han comunicado con nosotros en estas horas difíciles. Afortunadamente, toda la familia se encuentra bien”, indicaron en un comunicado, llevando tranquilidad a todos sus seres queridos y simpatizantes de River, y luego agregaron: “No estábamos en la vivienda al momento del hecho y, por suerte, solo debemos lamentar daños materiales. En la vivienda se encontraba una persona solamente que, gracias a Dios, está ilesa. Ha sido una noche compleja, pero estamos tratando de sobrellevar la situación de la mejor manera posible.”.

Las llamas en el parque industrial de Carlos Spegazzini llegaron a 20 metros de altura y aún no se ha determinado el origen de las explosiones. A lo largo de dos horas, bomberos, agentes de la Policía Bonaerense y servicios de emergencia trabajaron en el lugar, para tratar de controlar las llamas. Los 20 afectados fueron trasladados al Hospital Interzonal de Ezeiza y a otros centros de salud de Canning.

La primera gran explosión fue cerca de las 21:00 horas, donde la onda expansiva rompió vidrios de las casas cercanas en un radio de hasta cuatro kilómetros de distancia.

El incendio afectó a gran parte del predio con una nube de humo densa y tóxica y las impactantes imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales.