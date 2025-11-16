Advierten acerca de la sobrepoblación de las cárceles bonaerenses: hay 63 mil presos

Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria alertó sobre la situación de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), pues el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires cuenta con 63 mil presos y un 116% de sobrepoblación.

El estudio reveló sobre la existencia de 62.711 reclusos en las prisiones bonaerenses. De ese total, soló 30.701 tiene sentencia, mientras que 28.401 se encuentran procesados por diversos delitos.

Dicho reporte indicó que en octubre hubo alojadas 3.765 mujeres presas y 102 mujeres trans. De las mujeres, 63 están embarazadas o con hijos, mientras que hay 36 niños que están alojados con sus madres.

Fuente: Nexofin