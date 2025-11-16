Explosión en Ezeiza: afirman que el humo del incendio no es tóxico

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, afirmó que el humo emanado de la explosión y posterior incendio en el polígono industrial de la delegación Carlos Spegazzini no es tóxico, y adelantó que dejarán que el fuego se apague solo para preservar la investigación judicial.

“No hay riesgo de aire tóxico”, aseveró el jefe municipal en diálogo ante TN. A su vez, explicó que la Municipalidad hizo desde un primer momento los controles necesarios para determinar que no hubiera ninguna sustancia tóxica luego de la explosión de la fábrica agroquímica que arrasó con el parque industrial.

Sobre los trabajos para apagar el fuego, Granados comunicó que “está prácticamente finalizado”, aunque aún quedan pequeños focos que los bomberos decidieron que se apaguen solos para no entorpecer la investigación.

Fuente: Nexofin