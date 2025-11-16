Gabriel Bortoleto destacó el buen desempeño de Franco Colapinto en Alpine

Ya es un hecho que Franco Colapinto seguirá corriendo para Alpine en 2026, tras una buena segunda mitad de temporada después de la pausa veraniega en Europa. Confirmado en la grilla para el próximo año, el brasileño Gabriel Bortoleto, viejo conocido del argentino, habló sobre el rendimiento de su colega tras el último Gran Premio de Brasil.

En diálogo con Motorsport, el joven piloto de la escudería Sauber destacó la presión que Colapinto le impuso a su compañero de equipo, Pierre Gasly: “Creo que Franco ha estado haciendo un gran trabajo. Se merece la renovación de su contrato. Desde mi punto de vista, ha puesto a Gasly bajo presión en muchas carreras. Es un piloto con mucho talento. Estoy feliz de representar a Sudamérica con él”.

Bortoleto, que se encuentra en pleno proceso de adaptación en su primer año en la Fórmula 1, resaltó la competitividad de Colapinto frente a un compañero con más experiencia y destacó la importancia de que ambos sean los únicos representantes sudamericanos en la categoría.

Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi definirán el cierre de la temporada

Tras el parate de este fin de semana luego del Gran Premio de Brasil, la Fórmula 1 afrontará una de las últimas tres carreras del año: el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará del 21 al 23 de noviembre. Luego, la temporada concluirá con las competencias en Qatar (donde se correrá la última carrera sprint del año), y en Abu Dhabi.