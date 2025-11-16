Paliza de Portugal para asegurar su lugar en el Mundial 2026

Pese a que en la previa algunos consideraban que Portugal podía complicarse en la clasificación dentro del Grupo F, con Hungría al acecho a solo dos puntos, los dirigidos por Roberto Martínez disiparon cualquier duda y vapulearon 9-1 a Armenia en el Estadio do Dragão.

El equipo luso abrió el marcador a los 7 minutos con un tanto de Renato Veiga, pero poco más de diez minutos después, Eduard Spertsyan sorprendió a todos e igualó el partido. Sin embargo, la alegría armenia duró poco: un grosero pase atrás de Artur Serobyan dejó a Gonçalo Ramos mano a mano para poner el 2-1.

A partir de ahí, Portugal desató una ráfaga de goles en menos de 20 minutos. João Neves marcó dos golazos y Bruno Fernandes convirtió de penal para irse al descanso 5-1.

NOSOTROS AVISAMOS, ¡TIENE UNA PEGADA EXQUISITA! ¡¡SENSACIONAL TIRO LIBRE DE JOAO NEVES PARA QUE PORTUGAL YA GOLEE 4-1 A ARMENIA!! 📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9bsWzEcA14 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025

En el complemento, los lusos no bajaron el ritmo: con otros dos goles de Fernandes, uno más de Neves y otro de Francisco Conceição, sellaron el 9-1 definitivo. Tanto el mediocampista del Manchester United como el volante del PSG firmaron un hat-trick.

Hubo luz sin Cristiano

A pesar de la amplia superioridad en la previa, algunos creían que la ausencia de Cristiano Ronaldo, expulsado la fecha anterior por un codazo ante el irlandés Dara O’Shea y en duda para el inicio del Mundial, podía complicarle el partido a Portugal. Sin embargo, el equipo respondió con contundencia y logró la segunda mayor goleada de su historia en partidos oficiales.