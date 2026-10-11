Milei le envió un mensaje al papa León XIV antes de su operación: “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración”

El presidente Javier Milei le envió este domingo un mensaje de apoyo al papa León XIV luego de que el Sumo Pontífice anunciara que será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su “afecto y mejores deseos” para el Papa y aseguró que desde la Argentina acompañarán al pontífice durante el proceso.

“Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido”, escribió Milei en su cuenta de X.

Fuente: Nexofin