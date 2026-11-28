Un final anticipado que pocos se esperaban. El Inter Miami, que llegaba a los playoffs de la MLS con la intención de defender el título, fue eliminado por Columbus Crew en la primera ronda. Tras la goleada por 3-0 en el partido de ida, el segundo encuentro se definió por la mínima diferencia, con un gol agónico de Santiago Rodríguez.

Cabe recordar que las series de playoffs de la liga norteamericana se disputan al mejor de tres partidos.

La eliminación del Inter Miami

El conjunto dirigido por el Kily González había logrado ubicarse en la segunda posición de la Conferencia Este, lo que le otorgaba una posición favorable de cara a los cruces de eliminación directa.

Por eso, muchos se sorprendieron cuando cayó en el primer partido de la serie ante Columbus Crew, en condición de local y por una contundente goleada de 3-0.

El resultado lo obligaba a conseguir sí o sí una victoria en la cancha de su rival. Sin embargo, no sería fácil.

Luego de un encuentro en el que no pudo desplegar su mejor fútbol y en el que Columbus Crew consiguió neutralizar a Lionel Messi, llegó el golpe final. Cuando faltaban apenas unos minutos para llegar a los penales y definir el ganador del segundo encuentro, el uruguayo Santiago Rodríguez recibió un centro, controló la pelota y marcó el gol que sentenció la eliminación del conjunto de Florida.

SANTI SCENESSSSSSSSS https://t.co/1Y4ZO46JxL — The Crew (@ColumbusCrew) November 28, 2026

De esta manera, la MLS tendrá un nuevo campeón esta temporada.

Fin de la temporada para Messi

La eliminación significó el último partido oficial del astro argentino en un 2026 que tuvo mucha actividad y dejó varios interrogantes sobre su futuro. Si bien ya se confirmó su presencia en la despedida de Carlos Tévez, millones de hinchas están atentos a la posibilidad de que se ponga la camiseta de Newell’s y tenga su primera experiencia en el fútbol argentino.