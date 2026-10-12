Avanza el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: comenzó el operativo con el segundo grupo de internos

El traslado de presos desde la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz continúa este lunes con un segundo grupo de internos, en el marco de un amplio operativo de seguridad coordinado por las fuerzas federales.

Los detenidos son transportados en camionetas custodiadas por efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y otros cuerpos de seguridad. El dispositivo incluye agentes motorizados que abren camino durante el recorrido hacia el establecimiento ubicado en la provincia de Buenos Aires.

El domingo se concretó el primer traslado, que incluyó a 326 internos. El procedimiento forma parte del acuerdo entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con el cierre definitivo del penal de Devoto, una demanda histórica de los vecinos de la zona.

La reubicación se realizará de manera gradual y contempla el traslado de los detenidos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia las nuevas instalaciones de máxima seguridad de Marcos Paz.

Fuente: Nexofin