¿Roma o Boca?: Paulo Dybala se refirió a su contrato y dejó en claro su prioridad

Tras la expectativa generada por el vencimiento de su vínculo contractual, Paulo Dybala dialogó con la prensa en la previa del duelo donde Roma recibirá al Real Madrid por la Champions League. En este sentido, el delantero cordobés abordó las constantes especulaciones sobre su destino profesional y dejó en claro su deseo de extender su estadía en el conjunto italiano. “Espero que pueda haber un final feliz acá en Roma, es lo que todos queremos y donde me siento muy cómodo”, manifestó el futbolista de 32 años al ser consultado sobre las negociaciones que lleva adelante la directiva para volver a renovar su contrato, que finaliza a mediados del 2027.

Cabe destacar que la figura de la escuadra capitalina atraviesa un momento de plenitud futbolística, consolidándose como la principal referencia ofensiva del equipo en Italia. A su vez, el atacante destacó la estrecha relación que mantiene con el público y el cuerpo técnico, factores determinantes para priorizar su permanencia en el continente europeo.

Pese al deseo de retirarse en Roma, existen rumores que lo vinculan con Boca Juniors, en especial durante el último mercado de pases. El campeón del mundo aclaró que su enfoque inmediato permanece centrado en la alta competencia del Viejo Continente. En esa línea, la dirigencia de la institución de La Ribera sigue con atención su situación contractual, a la espera de cualquier guiño que facilite una futura negociación.

Asimismo, el foco del vestuario está puesto de lleno en el exigente compromiso que afrontarán ante el cuadro merengue en el plano internacional. Luego de atender a los medios de comunicación, el exjugador de la Selección Argentina se sumó a la última sesión de entrenamientos para ultimar detalles estratégicos del partido. Con la mirada fija en conseguir un resultado positivo en casa, Dybala buscará seguir en buen nivel.