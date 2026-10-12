El Banco Central acumuló USD 15 mil millones en reservas y sobrecumplió su meta del año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), anunció que compró la cantidad de USD 15 mil millones en lo que va del año y acumuló un 50% en dicha divisa dura más que lo proyectado para todo 2026.

El guarismo es una realidad desde que la entidad monetaria compró la suma de USD 1.241 millones entre agosto y septiembre. Mientras que, en lo que va de octubre, ya juntó USD 340 millones.

Este anuncio se da en un marco de dudas sobre la capacidad del BCRA para comprar dólares y reforzar sus reservas internacionales ante el año electoral que será 2027, y apunta a despejar la incertidumbre en los mercados al mostrar que sobrecumplió sus metas de acumulación de la divisa norteamericana para hacer frente, principalmente, a los compromisos de la deuda y la exportación de utilidades de las empresas multinacionales que tienen negocios en el país.

Fuente: Nexofin