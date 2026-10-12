Alberto Fernández se deslindó de las fallas de su Gobierno y las adjudicó a Cristina Kirchner

El expresidente Alberto Fernández habló este lunes sobre su gestión de Gobierno entre 2019 y 2023. En ese sentido, volvió a cruzar y responsabilizar a Cristina Kirchner de las fallas de su mandato, que derivaron en una crisis económica marcada por la alta inflación y el déficit fiscal.

“Si le hubiera hecho caso a Cristina, hubiera volado todo por los aires”, expresó el exmandatario en una entrevista al youtuber Joaco Santos, retomada por Noticias Argentinas.

Fernández enfatizó en las diferencias de miradas que tuvo con la entonces vicepresidenta, ahora en prisión domiciliaria por la Causa Vialidad, y en que ella no respetó su investidura presidencial: “Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía sería más fácil”, manifestó.

Fuente: Nexofin