El sincero mensaje del “Dibu” Martínez a Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina

Tras la jornada emotiva que marcó el cierre del ciclo de Lionel Messi en la Selección Argentina durante el triunfo 3-0 frente a Benín, los integrantes del combinado nacional tuvieron un gesto especial con el astro rosarino. En el marco de un homenaje en el Estadio Monumental, el plantel le obsequió una indumentaria conmemorativa intervenida con dedicatorias de sus compañeros.

Entre las distintas firmas plasmadas en la prenda, la dedicatoria de Emiliano Martínez cobró particular protagonismo debido a las profundas palabras dirigidas al capitán. En este sentido, el propio Messi dio a conocer el obsequio a través de un material audiovisual difundido por la firma de indumentaria que viste al conjunto nacional, donde leyó cada una de las inscripciones redactadas por los futbolistas.

El guardameta de la Albiceleste aprovechó un sector prominente de la camiseta para manifestarle su gratitud por el trayecto compartido en el ciclo internacional. “Gracias por hacerme el mejor arquero del mundo. Te atajé con mucho corazón”, estampó el arquero en la tela, acompañado por su rúbrica.

Cabe destacar que la vestimenta también incluyó palabras de afecto de otros pilares de la delegación. Por su parte, Rodrigo De Paul sumó un breve mensaje afectuoso, mientras que Lisandro Martínez resaltó la lucha de Messi por transformar la historia del equipo patrio y la huella indeleble que deja en el grupo. A su vez, Dibu Martínez combinó su dedicatoria con un homenaje estético previo al cotejo, al realizarse un diseño en el cabello con el símbolo distintivo del 10 en la parte posterior de la cabeza.

Sin embargo, las demostraciones de afecto no se limitaron al ropaje del encuentro. Luego del homenaje, el futbolista utilizó sus canales oficiales en redes sociales para difundir una serie de postales de la jornada junto a su círculo familiar y abrazado a Nicolás Otamendi. En dicha publicación, el arquero extendió sus palabras hacia ambos referentes históricos del equipo y expresó que defender la portería a sus espaldas constituyó un orgullo enorme, deseándoles felicidad en sus respectivas etapas tras la despedida.