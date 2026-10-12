Lionel Messi eligió a un argentino entre las 10 grandes promesas del fútbol mundial

Tras el impacto de su despedida del combinado nacional, Lionel Messi volvió a ser centro de escena al presentar la tercera edición de la nómina “Messi +10”, una iniciativa impulsada por la firma Adidas para destacar a las principales promesas del fútbol internacional.

Entre las 10 figuras seleccionadas por el capitán argentino de cara al recambio generacional, la gran sorpresa fue la inclusión de Tomás Aranda, el hábil enganche de Boca Juniors nacido en 2007, quien aparece como el único representante del ámbito local dentro de la lista.

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En este sentido, la distinción ubica al juvenil Xeneize junto a talentos emergentes que ya compiten en las principales ligas del planeta. Cabe destacar que Aranda, reconocido por su gambeta en espacios reducidos y su remate de media distancia, ya tuvo la oportunidad de compartir entrenamientos con la Selección Argentina bajo la conducción de Lionel Scaloni durante una gira preparatoria. Asimismo, el talentoso volante zurdo atraviesa actualmente la etapa final de recuperación de una fractura de peroné en su pierna derecha con la meta de afianzarse en la primera división.

A su vez, la nómina apadrinada por Messi reúne a nombres con rodaje internacional como Can Uzun, volante del Eintracht Frankfurt, y Gilberto Mora, mediocampista de Tijuana, ambos con presencia en el último mundial con sus seleccionados. Sin embargo, la nómina no se limita únicamente al fútbol masculino, ya que incluye a tres destacadas deportistas del ámbito femenino: Chloe Sarwie, la brasileña Giovanna Waksman y la defensora germana Lotta Wrede.

Luego del anuncio oficial a través de las plataformas digitales de la marca deportiva, la elección del astro rosarino renovó la expectativa del fútbol argentino sobre la proyección de Aranda. Con la mirada del ámbito deportivo puesta en su evolución, el canterano de la institución de la Ribera aguarda por el alta médica para volver a las canchas y ratificar la bendición otorgada por el referente histórico de la Albiceleste.