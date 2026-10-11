Torneo Clausura: Belgrano volvió a golpear a Racing antes del clásico de Avellaneda

Este domingo por la tarde Belgrano de Córdoba volvió a golpear a Racing antes del clásico de Avellaneda. Fue derrota por 2-0 de la Academia en el Cilindro, que una vez más cantó contra Diego Milito, la dirigencia y los jugadores.

Apoyados en su figura Lucas Passerini, el Pirata se llevó los tres puntos para alcanzar la línea de Rosario Central y Argentinos Juniors en la Zona B del Torneo Clausura 2026. Lucas Zelarayán abrió la cuenta en el primer tiempo.

¡PALO Y ADENTRO! Gran pared con Passerini del Chino Zelarayán que la cruzó desde afuera del área y anotó el 1-0 de Belgrano vs. Racing. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/cGl71K0q0b — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026

El Pirata, que venía de ganar el clásico cordobés ante Talleres, llegó a aumentar la ventaja gracias a Emiliano Rigoni pero una discutible falta anuló el gol. Si bien la Academia tuvo chances claras de igualar el marcador, finalmente se hizo justicia con un gol del Mudo Vázquez sobre el final que le bajó la cortina al match.

Y con el cierre llegaron los insultos al presidente de Racing, en la previa a un partido determinante en un semestre que ya está en el tacho de basura: el clásico frente a Independiente del próximo domingo en el Libertadores de América.

“Milito hijo de puta, la puta que te pario” se escucha en el cilindro despues de la derrota con Belgrano. https://t.co/VkaqfBjPcD — De Primera (@DePrimeraa) October 12, 2026

Racing atraviesa un presente adverso bajo el interinato del Chirola Romero. Se ubica en el decimotercer puesto de la zona a siete puntos de Independiente Rivadavia de Mendoza, el octavo y último clasificado a los playoffs de momento.

La palabra del arquero y capitán, Facundo Cambeses: “Me duele muchísimo pasar por este momento y terminar así hoy. No queda otra que seguir trabajando, mejorando y tirar para adelante, es lo único que queda. Sabemos que el semestre es malo y el año fue malo. No queda otra que levantar la cabeza e insistir. En algún momento tiene que salir”.

Es cierto que matemáticamente Racing aún tiene chances de clasificarse a la siguiente instancia como lo hizo con Gustavo Costas -que se metió por la ventana y llegó hasta la final-. Pero la realidad es que tiene varios equipos con mejor presente en el medio (River, Atlético Tucumán y Tigre), no gana seguido y constantemente deja pasar los últimos trenes.