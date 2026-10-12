Torneo Clausura: Independiente empató en su visita a Talleres y llega un pelín mejor al clásico

Independiente empató en su visita a Talleres de Córdoba y llega un pelín mejor al clásico de Avellaneda del próximo fin de semana: igualdad 0-0 en el Mario Alberto Kempes en el cierre de la jornada del domingo.

El conjunto de Jadson Viera tuvo varias situaciones de peligro como para, al menos, sumar en el marcador. El más peligroso fue una vez más Santiago Montiel con su zurda y la pelota parada.

En el tiempo de descuento Independiente rompió el cero y acarició el triunfo unos instantes; sin embargo, por un offside milimétrico del propio Montiel se anuló un gran gol desde afuera del área del lateral izquierdo Nahuel Banegas.

TRAS VER EL VAR, ZUNINO ANULÓ EL 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE TALLERES A pesar de la gran definición de Banegas, el gol fue anulado por un offside de Montiel en la jugada previa. #LPFxTNTSports https://t.co/C5FTfv7dpO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 12, 2026

Lo que deja mal parado al Rojo es que Talleres es el peor equipo de la Zona A del Torneo Clausura: está decimoquinto con nueve puntos (solo dos tienen menos y están en la otra zona) actualmente dirigido por Omar De Felippe.

Los de Avellaneda parecían empezar a levantar cabeza con dos victorias en tres partidos, pero la Gloria lo pasó por encima en la fecha 11 y los hinchas explotaron en el Libertadores de América. De momento, Independiente ocupa el quinto puesto en la zona de playoffs a revisión (espera por Newell’s, Lanús y Gimnasia de Mendoza).

“CONTRA RACING VAMOS A IR A BUSCAR LA VICTORIA” Iván Marcone habló luego del empate de Independiente ante Talleres y palpitó el clásico que se viene. #LPFxTNTSports https://t.co/Dm9uxjuFud — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 12, 2026

El envión anímico definitivo será el clásico de Avellaneda con Racing, el próximo domingo Día de la Madre en el Cilindro. Iván Marcone, el capitán, habló en consecuencia: “Las sensaciones del final fueron buenas, nos vamos a quedar con eso y vamos a ir el próximo partido a buscar la victoria sí o sí”.