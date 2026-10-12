El subsecretario de Políticas Universitarias denunció adoctrinamiento tras la amenaza de una docente a alumnos libertarios

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, denunció prácticas de adoctrinamiento en las universidades públicas luego de que María Eugenia Schmuck, dirigente rosarina y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), afirmara que desaprobaría a alumnos libertarios si reprodujeran en un examen las ideas económicas del presidente Javier Milei.

La controversia se desató a partir de una entrevista en la que la funcionaria universitaria cuestionó los conocimientos económicos del mandatario y habló sobre los estudiantes libertarios que cursan sus materias en la Facultad de Ciencia Política de la universidad rosarina.

“Tengo muchos libertarios entre mis alumnos de segundo año de la Facultad de Ciencia Política, increíble pero real”, afirmó la dirigente. Luego, al referirse a la posibilidad de que esos estudiantes utilizaran conceptos similares a los de Milei en una evaluación, sostuvo: “Si ellos me dicen las cosas que este presidente dice de economía básica en un examen, los bocho”.

Fuente: Nexofin