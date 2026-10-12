Miguel Merentiel en la previa del cruce Boca-Vasco: “Me quieren sacar y siempre termino…”

Boca cuenta las horas en la previa de uno de los partidos más importante del año, donde ya sabe de antemano que no podrá contar con su figura Leandro Paredes: este martes iniciará la llave de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama en La Bombonera.

El equipo del Vasco zafó de perder el invicto en Córdoba ante Instituto aunque mereció más que un punto por lo visto en cancha. Miguel Merentiel, autor del 2-2 final, habló en ESPN en la previa del cruce copero:

“Siempre me quieren sacar, me tienen en duda, y siempre termino dando la cara. Me sacrifico para que llegue mi momento, cada partido es una final para mí y no dejo pasar la oportunidad” sentenció el delantero uruguayo.

Luego del histórico hat-trick de Enner Valencia de cabeza que puso en duda su titulariad, remarcó: “No soy gran cabeceador pero me busco mi momento y movimientos que sé que no me van a defraudar, alguna pelota por partido me va a quedar y trato de hacerlo bien para convertir, me siento cómodo de 9 o doble 9, donde el DT me necesite, voy a estar”.

🇺🇾MIGUEL MERENTIEL en @sc_espn: “SIEMPRE ME QUIEREN SACAR, me tienen en duda, y SIEMPRE TERMINO DANDO LA CARA, me sacrifico para que llegue mi momento, cada partido es una final para mí y no dejo pasar la oportunidad. No soy gran cabeceador pero me busco mi momento y movimientos que sé que no me van a defraudar, alguna pelota por partido me va a quedar y trato de hacerlo bien para convertir, me siento cómodo de 9 o doble 9, donde el DT me necesite, voy a estar”. https://t.co/jZYRCUXxK0 — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) October 12, 2026

Sobre la ausencia de Leandro Paredes

El volante central ingresó en el segundo tiempo y apenas 15 minutos duró en cancha en el Mario Alberto Kempes tras sentir un pinchazo en el posterior. Los exámenes médicos revelaron una lesión muscular de grado 2 en el isquiotibial y quedó out para el primer chico ante Vasco.

El equipo de Arruabarrena ha superado obstáculos difíciles en el último tiempo como la serie ganada ante São Paulo y el partido que le revierte y termina ganando a Racing por Copa Argentina. Ahora deberá probarse sin su capitán en un partido clave.

“Nos queríamos morir. Lea es un jugador único para nosotros, dolió más la lesión que el partido, es nuestro líder y capitán, dolió en el momento, tenemos que ponernos firmes”, describió Merentiel sobre la baja de Paredes.