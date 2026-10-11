El Episcopado argentino pidió rezar por la salud del papa León XIV

Tras saberse que el papa León XIV deberá someterse a una intervención quirúrgica a causa de la detección de un nódulo pulmonar, el Episcopado argentino hizo público un mensaje de apoyo al Santo Padre: “Que el señor le conceda fortaleza y paz”.

Asimismo, la cúpula de la Iglesia Católica en la Argentina pidió “una oración especial” por el papa: “La Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el Papa León XIV”.

En el mismo mensaje, el titular de la entidad religiosa, Monseñor Marcelo Colombo, expresó: “Pedimos al señor que le conceda paz y fortaleza en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”.

Fuente: Nexofin