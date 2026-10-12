Brasileirão: doblete de Agustín Giay en la goleada del Palmeiras al Corinthians

Presente inmejorable para Agustín Giay en Brasil con tal vez la mejor actuación personal de su carrera: el lateral derecho anotó dos goles en la victoria del Palmeiras 4-1 ante Corinthians en el clásico paulista caliente que se disputó este domingo.

Alexander Barboza y Matheus Bidú en contra completaron la goleada del Verdão que también contó con las titularidades de Gustavo Gómez y el Flaco López. Gustavo Henrique descontó para el equipo en el que asumirá Seedorf como nuevo técnico tras el despido de Fernando Diniz.

El lateral derecho venía de ser titular en la última Fecha FIFA con la Selección Argentina y se perfila como parte de la renovación que tendrá el equipo con la continuidad Lionel Scaloni casi asegurada.

🔥🇧🇷 GOLAZO DE GIAY EN PALMEIRAS. https://t.co/iPLfIkQDUO — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 11, 2026

El equipo que dirige Abel Ferreira marcha segundo (63) en el Brasileirão por detrás del Flamengo quien también ganó el clásico ante Fluminense en la última fecha y lidera la tabla con 64 puntos, en 30 fechas disputadas.

En la semana ambos equipos iniciarán las series de semifinales de la Copa Libertadores. Palmeiras irá contra el Fluminense de Rodrigo Castillo y Luciano Acosta; al Mengão le tocará Estudiantes de La Plata.