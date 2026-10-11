El financista vinculado al “Chiqui” Tapia cargó contra la Corte Suprema y se comparó con Perón

Ariel Vallejo, el financista dueño de Sur Finanzas y de estrecha relación con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio el “Chiqui” Tapia, cruzó a la Corte Suprema por un revés judicial y se comparó a sí mismo con el expresidente, general y fundador del peronismo, Juan Domingo Perón.

La reacción del financista tiene lugar tras nuevas medidas en su contra de parte del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en la causa que lo vincula al presunto lavado de dinero.

Entre las medidas, se encuentra el pedido de que Vallejo le entregue al máximo tribunal unos 24 vehículos de su propiedad para proseguir con la investigación sobre lavado de activos, cuyas ramificaciones podrían alcanzar a la AFA.

Fuente: Nexofin