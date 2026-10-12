“Es el mejor de Boca”: Santiago Sosa catalogó la baja de Paredes como un alivio para Vasco da Gama

Tras su arribo a la Argentina para disputar el primer compromiso de la llave semifinal de la Copa Sudamericana, Santiago Sosa dialogó con ESPN y analizó el choque de este martes a las 21:30 entre Vasco da Gama y Boca Juniors en La Bombonera. En este sentido, el exmediocampista de River Plate y Racing Club palpitó el cruce frente al conjunto xeneize y puso especial énfasis en la baja por lesión de Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro que lo marginará de la serie. “Sabemos que Boca es un gran equipo, tiene grandísimos jugadores. No van a jugar con Paredes, que eso es una ventaja para nosotros porque es quien maneja todo el juego de Boca, es su mejor jugador”, afirmó el volante.

«ES IMPORTANTE QUE NO JUEGUE. ES UNA VENTAJA PARA NOSOTROS. MANEJA EL FÚTBOL DE BOCA, TODO EL JUEGO PASA POR ÉL». Santi Sosa palpitó la semifinal de la #Sudamericana entre Vasco y el Xeneize, y analizó la ausencia de PAREDES por lesión. 📺 ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/05QkXrTpSM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2026

Sin embargo, el futbolista del conjunto carioca aclaró que su apreciación responde a una lectura estrictamente futbolística del planteo rival. “Obviamente como colega no le deseo el mal a nadie, pero que no esté en la cancha para nosotros es una ventaja porque todo pasa por los pies de él”, profundizó Sosa sobre el peso del volante campeón del mundo. A su vez, el jugador remarcó que la inasistencia del referente altera la estructura táctica del oponente al señalar que la falta del mediocampista “cambia el funcionamiento de Boca, no sabemos quién va a jugar en esa posición, cómo formará, si cambiarán el esquema, pero, al no jugar él, Boca pierde algo”.

Asimismo, el mediocampista destacó el masivo respaldo brindado por los simpatizantes de la escuadra brasileña, quienes agotaron las entradas en apenas 15 minutos tras su salida a la venta. “Me imaginé que Vasco iba a traer mucha gente. A los 15 minutos que salieron a la venta las entradas se agotaron. Eso habla de cómo nos acompañan”, expresó sorprendido por la calurosa recepción recibida en el hotel de concentración. Cabe destacar que el apoyo popular resulta un motor anímico fundamental para el equipo de Río de Janeiro, que busca dar el primer golpe en territorio argentino antes de definir el pase a la gran final en condición de local.