River le ganó por la mínima a Instituto de Córdoba como visitante en el Estadio Presidente Perón: triunfo apenas 1-0 con gol de Gonzalo Montiel en el último turno del sábado, luego del Vélez-Independiente.
El equipo de Leonardo Ponzio fue una máquina… de errar goles. Al menos 10 situaciones tuvo para convertir un gol más y no dejar con vida a Instituto.
El Millonario erró dos penales, uno en cada tiempo: Sebastián Driussi al palo y Thiago Almada con atajada del arquero Marcos Ledesma.
¡¡LEDESMA LE ATAJÓ LA EJECUCIÓN A ALMADA!! ¡RIVER VOLVIÓ A ERRAR UN PENAL ANTE INSTITUTO!
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— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026
El equipo de Núñez venía de eliminar a Lanús en el Monumental en los octavos de final. El conjunto cordobés, por su parte, hizo lo propio ante Huracán en casa; además de ser el primero en su zona por encima de Boca.
Ahora River irá ante Independiente en un clásico como visitante en el Libertadores de América. Un partido lo separa de ser nuevamente finalista -en el Apertura aún con Eduardo Coudet-.