Jorge Macri analiza no desdoblar la elección de CABA y realizarla en octubre de 2027

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri, se refirió este lunes a la decisión que tomará respecto al desdoblamiento o no de las elecciones porteñas de 2027, en las que se renueva el Gobierno y parte de la Legislatura, además de elegirse cargos legislativos nacionales. También, habló de la posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza y del traslado de los reclusos de la Cárcel de Villa Devoto a Marcos Paz.

Respecto a las elecciones porteñas, Macri expresó a Radio Rivadavia que analiza no desdoblarlas y hacerlas en octubre de 2027, en paralelo a los comicios nacionales en los que se elegirá presidente y vicepresidente de la Nación.

“No lo sé todavía, pueden ser antes, pero la última del Ejecutivo (2023, fue coincidiendo con la Nacional, así que es probable que sea al mismo tiempo. Hay que hablarlo con otras fuerzas”, declaró.

Fuente: Nexofin