Maxi López confesó lo que hizo Messi depués de ganarle el Balón de Oro a Xavi e Iniesta

Maxi López recordó una situación particular que se vivió en Barcelona después de la entrega del Balón de Oro de 2010. El exdelantero contó cómo cambió el ambiente dentro del plantel tras la consagración de Lionel Messi y reveló un episodio de un entrenamiento que sorprendió a sus compañeros.

La tensión que se vivió en el Barca

Messi obtuvo el premio por segunda vez consecutiva en una gala celebrada en enero de 2011, en la que superó a dos compañeros de lujo: Andrés Iniesta y Xavi Hernández. Según relató López en un programa de streaming, antes de la ceremonia varios integrantes del equipo catalán confiaban en que alguno de los españoles se quedaría con el galardón.

El exfutbolista explicó que el viaje de ida hacia la gala transcurrió con entusiasmo; “fueron todos felices y contentos”, pero que el regreso fue diferente cuando se confirmó que el argentino había sido elegido nuevamente como el mejor jugador del mundo. “Había una tensión adentro del avión privado del Barcelona que se cortaba”, afirmó Maxi.

Maxi López contando el paseo que les pegó Messi a los que dudaron de que merecía el Balón de Oro es increíble. LA CABRA. 🐐 https://t.co/rUbUlnuZHa — Scalonados (@Scalonados) October 12, 2026

La reacción de Messi

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió al día siguiente, durante una práctica del Barcelona. López contó que, en un partido reducido, el rosarino tuvo una actuación extraordinaria que dejó impactados a sus compañeros.

El exdelantero aclaró que no presenció el entrenamiento, sino que conoció los detalles a través de un defensor del equipo, identificado indirectamente como Gerard Piqué. Según el relato que recibió, Messi superó ampliamente al resto de los futbolistas y jugó en un nivel que pocas veces habían visto.

Para López, aquella actuación sirvió para dejar en claro la diferencia que existía entre el argentino y los demás jugadores.

En aquella votación, la Pulga obtuvo el 22,65% de los votos, mientras que Iniesta terminó segundo con el 17,36% y Xavi quedó tercero con el 16,48%.