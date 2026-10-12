Milei ratificó a Luis Caputo en su cargo y negó cambios en Economía: “Nadie lo cuestiona”

Javier Milei salió a despejar las versiones que durante los últimos días pusieron en duda la continuidad de Luis “Toto” Caputo al frente del Ministerio de Economía. El Presidente negó que exista un cuestionamiento hacia el funcionario y aseguró que mantiene una relación de plena sintonía con uno de los principales integrantes de su equipo.

“Nadie lo cuestiona a ‘Toto’ Caputo. Porque es mi política”, afirmó el mandatario durante una entrevista con Radio Mitre, en la que fue consultado por los rumores sobre un eventual cambio en el Palacio de Hacienda.

El jefe de Estado local definió su vínculo con el funcionario como una “relación simbiótica” y destacó que mantienen conversaciones de manera habitual. “Hablamos regularmente y tenemos la visión perfectamente alineada”, sostuvo.

De esta manera, Milei buscó cerrar las especulaciones sobre una posible salida del ministro y ratificó que Caputo continúa al frente de la política económica del Gobierno. La definición se produjo mientras el funcionario se prepara para participar de las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Tailandia.

Fuente: Nexofin