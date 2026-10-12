“No da ni un solo pase”: las críticas a Mastantuono tras la caída de la Fiorentina

Luego de la derrota 2-1 frente al Genoa en el certamen italiano, Franco Mastantuono quedó en el centro de los cuestionamientos de la prensa deportiva y de viejas glorias del fútbol europeo. El joven atacante argentino, llegado recientemente a la Fiorentina, atraviesa un momento de adaptación complejo en la Serie A donde su estilo de juego genera debate en el seno del club. En este sentido, el entrenador Paolo Vanoli exigió mayor disciplina táctica y compromiso colectivo al futbolista formado en las divisiones inferiores de River Plate, remarcando que el talento individual debe estar siempre al servicio del equipo.

Sin embargo, las opiniones más tajantes surgieron desde el entorno mediático tras la actuación del joven futbolista en la última jornada. Entre las voces más severas destacó la de Roberto Pruzzo, exjugador con un recordado paso por la institución de Florencia, quien criticó con firmeza las decisiones del atacante durante el desarrollo del partido. “Todo se complica si cada delantero hace lo que quiere. Mastantuono no da ni un solo pase; ayer los perdió todos”, sentenció el exfutbolista italiano al analizar el desempeño del zurdo y señalar la falta de fluidez que padece la ofensiva violeta.

Cabe destacar que el cuerpo técnico encabezado por Vanoli mantiene la intención de llevar paulatinamente al jugador para afianzarlo en el esquema titular de cara a las próximas fechas. A su vez, desde el vestuario reconocen que la exigencia física y táctica del torneo en Italia requiere un período de maduración para los futbolistas que dan el salto desde el continente americano. Asimismo, la dirigencia confía en la capacidad de resiliencia del deportista para revertir los murmullos y transformarse en una pieza decisiva en el frente de ataque.

No obstante la controversia generada a raíz de sus últimas intervenciones, el jugador buscará revancha rápida en el siguiente compromiso oficial para acallar los cuestionamientos. Tras la serie de llamados de atención recibidos tanto en el vestuario como en los medios de comunicación, Mastantuono apunta a ajustar su toma de decisiones en los metros finales y recuperar la confianza del equipo en el estadio Artemio Franchi. Con el respaldo condicionado de su entrenador, el joven talento albiceleste asume el desafío de adaptarse a la dinámica del conjunto y demostrar el potencial que motivó su contratación en la máxima categoría europea.