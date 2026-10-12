GP de Singapur: Franco Colapinto abandonó por una falla técnica y Max Verstappen dominó

Una nueva mala noticia para Franco Colapinto en esta temporada de la Fórmula 1. Pese a que el argentino partió desde el puesto 15 en el GP de Singapur y logró avanzar hasta la decimocuarta posición, en la vuelta 31 su monoplaza sufrió desperfectos técnicos y tuvo que abandonar la carrera de manera anticipada. Finalmente, Max Verstappen dominó de punta a punta y confirmó su gran momento, luego de haber ganado el GP de Baréin la semana pasada.

El GP de Singapur

El ex piloto de Williams ya había tenido problemas en la carrera sprint, en la que también abandonó por inconvenientes en su monoplaza. Durante el Gran Premio de Singapur, le manifestó reiteradas veces a su equipo que sentía que algo no funcionaba correctamente en el auto. Finalmente, en la vuelta 31, le comunicaron que debía abandonar la carrera debido a una falla técnica.

❌🇦🇷 El abandono de Franco Colapinto en Singapur #SingaporeGP https://t.co/ZIbyHMIGmA — Mati (@matiasm_02) October 11, 2026

Verstappen fue ampliamente dominante y nunca cedió el primer lugar. Charles Leclerc lo escoltó y Kimi Antonelli completó el podio en la tercera posición, en una temporada en la que apunta a quedarse con el campeonato.

Las declaraciones de Colapinto tras el abandono

Luego de abandonar la carrera, el bonaerense se acercó a hablar con la prensa para explicar lo sucedido. Ante la consulta sobre qué había pasado, señaló que se trató de un problema en la transmisión que le impedía dar marcha atrás.

“Hay que entender qué pasó, obviamente una pena. Dos problemas en dos carreras en este fin de semana“, expresó Colapinto en primera instancia. Luego, anticipó lo que viene: “Se viene la parte del año que más espero y que más me gusta: la de Estados Unidos, México y Brasil. Tengo que hacer un reset y volver a empezar porque fueron fines de semana muy duros“.