Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League: hora, TV y posibles formaciones

Desde las 16.00 horas en nuestro país, el Atlético de Madrid recibe al Manchester United en el Estadio Metropolitano con el arbitraje del sueco Gleen Nyberg y la transmisión de ESPN y Disney + Premium.

El equipo del Cholo Simeone atraviesa un grato momento en la temporada luego de un arranque con algunas irregularidades y el foco puesto en la retención de Julián Álvarez ante la embestida del Barcelona por el ex River Plate.

Encarrila cuatro triunfos consecutivos, entre ellos la victoria en el clásico ante el Real Madrid, lo que ha a llevado al equipo a ser el escolta (24 puntos) del Barcelona (29).

La última derrota fue en el debut de la Champions League donde Liverpool le remontó el partido 2-1 en Anfield. Hoy otro conjunto inglés, pero de local, ocasión especial para que la Araña vuelva a despuntar.

Cómo llega el Manchester United

El equipo de Michael Carrick había cerrado la temporada 2025/26 de manera excelente, lo que llevó al equipo a clasificar la Champions y a mantener al histórico mediocampista de los Red Devils en el cargo de entrenador tras un interinato en primera instancia.

Increíblemente el inicio de la nueva temporada no tiene nada que ver con lo que se vio en el cierre de la otra campaña. Apenas 6 puntos en seis fechas en la Premier League, con un solo triunfo cosechado y una distancia de 12 porotos con el City, puntero del torneo.

Posibles formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubil, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Álex Baena, Koke, Pablo Barrios; Ademola Lookman y Jonathan David

Manchester United: Senne Lammens; Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Carlos Baleba, Youri Tielemans; Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo.