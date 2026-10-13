Juicio por la muerte de Maradona: el abogado de Dieguito Fernando adhirió a las penas y sostuvo la hipótesis del diurético

Este martes se lleva a cabo una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona. Ya en la fase final del proceso judicial, Mario Braudy, el abogado de Dieguito Fernando, uno de los hijos del Diez, responsabilizó al equipo médico que estaba a cargo de la salud del ex capitán de la Selección argentina de su deceso y y los calificó como “una banda de irresponsables”.

A su vez, el letrado anunció, según TN, que adherirá al pedido de penas de hasta 12 años para los profesionales de la salud involucrados.

El proceso, que lleva siete meses y 45 audiencias, está en su etapa final ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 7.

Fuente: Nexofin