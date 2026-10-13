Julián Álvarez sigue sin convertir y Diego Simeone salió a defenderlo: “Es un jugador de equipo”

Julián Álvarez atraviesa un comienzo de temporada complicado en Atlético de Madrid y todavía no pudo convertir con la camiseta del conjunto español. En la previa del partido ante Manchester United por la Champions League, Diego Simeone se refirió al presente del delantero argentino.

El respaldo de Simeone a Julián Álvarez

El entrenador argentino reconoció que los delanteros necesitan convertir para ganar confianza, aunque remarcó que la contribución de la Araña no se limita a su capacidad para definir.

“Es un jugador de equipo, que puede asociarse muy bien, que puede asistir y que tiene muchas más herramientas que solo el gol”, expresó el Cholo al ser consultado por el momento que atraviesa el ex River.

Además, Simeone hizo referencia a la actuación de Álvarez en la victoria por 2-1 ante Deportivo Alavés, por LaLiga. “El otro día hizo un buen segundo tiempo en el partido que jugamos el sábado. Esperemos que pueda seguir creciendo y llegar al lugar donde todos lo queremos ver”.

🧠🇦🇷 Diego Simeone, sobre la falta de gol de Julián Álvarez: “ES UN JUGADOR DE EQUIPO QUE SE ASOCIA MUY BIEN, NO SON SOLO GOLES”. Recordemos que su ÚLTIMO GOL OFICIAL fue en el Mundial 2026 vs Suiza. ‼️ https://t.co/UmM9Fxkt9g — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 12, 2026

El Atleti se prepara para la Champions League

El Colchonero tendrá un compromiso importante este martes, cuando reciba a Manchester United en el estadio Metropolitano por la segunda jornada de la fase liga de la Champions League.

El equipo dirigido por Simeone buscará recuperarse después de la derrota frente a Liverpool en Inglaterra y sumar puntos en una competencia que exige regularidad desde el comienzo.