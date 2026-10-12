Un histórico campeón de Boca Juniors deja el periodismo y será presidente de un club europeo

Cristian Traverso tomó una importante decisión en su vida profesional y anunció que dejará su lugar en TyC Sports para enfocarse en un proyecto vinculado al fútbol europeo. El exdefensor de Boca Juniors, multicampeón con el Xeneize, cerrará una etapa de seis años en los medios para dedicarse de lleno a la presidencia de una sociedad deportiva en Portugal.

El mensaje de despedida de Cristian Traverso

El exfutbolista comunicó su salida a través de sus redes sociales, donde agradeció a sus compañeros y a todas las personas con las que compartió su experiencia en televisión. Durante ese período, se desempeñó como panelista y analista en distintos programas de la señal deportiva.

En su publicación, Traverso también recordó uno de los momentos más especiales de su paso por los medios: la cobertura del Mundial de Qatar 2022, en el que la Selección Argentina conquistó la tercera Copa del Mundo de su historia.

El exjugador valoró el aprendizaje que le dejó esa etapa y se despidió con una frase vinculada a una canción del Indio Solari: “Las despedidas son esos dolores dulces”.

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El nuevo desafío de Traverso en Portugal

La decisión está relacionada con su función como presidente de una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) vinculada al Brito Sport Clube, institución que compite en la cuarta categoría del fútbol portugués. Traverso se incorporó al proyecto a fines de 2025, junto a un grupo de amigos con quienes realizó una inversión.

A partir de ahora, el exmediocampista buscará concentrar sus esfuerzos en la gestión institucional, deportiva y administrativa de la entidad. Su objetivo será involucrarse de manera permanente en las necesidades del equipo y contribuir al desarrollo del proyecto.