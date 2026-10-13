Franco Mastantuono fue operado: qué comunicó la Fiorentina

Sin lugar a dudas, una de las grandes apariciones del fútbol argentino en los últimos años ha sido Franco Mastantuono. Tras un inicio irregular en su préstamo en la Fiorentina, el último fin de semana sufrió una caída durante el partido ante el Genoa que encendió las alarmas. Sin embargo, desde la Viola confirmaron que la intervención quirúrgica fue exitosa.

Cabe recordar que el extremo, uno de los nominados al Golden Boy, se encuentra cedido por el Real Madrid.

El parte médico de Mastantuono

El delantero se había mostrado visiblemente dolorido durante el encuentro ante el conjunto genovés. Sin embargo, completó los 90 minutos y fue uno de los mejores jugadores de su equipo.

Días después, la cuenta oficial de la Fiorentina anunció que el futbolista fue operado por una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda. La intervención no requirió internación y el ex River podrá retomar los entrenamientos de inmediato. De esta manera, estará disponible para el duelo ante el Como 1907, donde militan Nico paz y Máximo Perrone, del próximo fin de semana.

El comunicado de la Fiorentina

“La ACF Fiorentina anuncia que esta tarde el jugador Franco Mastantuono fue intervenido quirúrgicamente de forma ambulatoria para reducir y reparar una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, sufrida tras un traumatismo contundente durante el partido de liga entre el Genoa y la Fiorentina”.

Luego, el conjunto de la Serie A amplió: “El jugador retomará su actividad habitual con el equipo mañana y estará disponible para el próximo partido de liga”.