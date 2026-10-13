Reino Unido defendió la explotación petrolera en Malvinas: “No nos quedaremos de brazos cruzados”

El gobierno del Reino Unido defendió a las empresas que llevan adelante el proyecto de explotación petrolera en las Islas Malvinas y acusó la Argentina de ejercer “coerción económica” al aplicar la ley de soberanía nacional.

“Las empresas que invierten en las Islas Malvinas estarán protegidas de las medidas internas argentinas dirigidas a empresas e individuos involucrados en actividades económicas lícitas”, señalaron desde la oficina del primer ministro británico, Andy Burnham.

A través de un comunicado, la conducción política del Reino Unido, defendió la autorización para comenzar las perforaciones petroleras en las Malvinas, y rechazó la presentación del reclamo de la Argentina en un tribunal internacional para frenar el proyecto Sea Lion.

Fuente: Nexofin