¿Un nuevo nombre para Lionel Scaloni? Alan Lescano habló de la Selección Argentina

Alan Lescano atraviesa un buen comienzo en Vasco da Gama y se anima a soñar con una oportunidad en la Selección Argentina. En la previa del partido ante Boca Juniors por las semifinales de la Copa Sudamericana, el mediocampista habló sobre sus posibilidades de ser convocado por Lionel Scaloni y dejó en claro cuál es su gran objetivo.

El mensaje de Lescano a Scaloni

El exjugador de Argentinos Juniors llegó al fútbol brasileño a mediados de 2026 y rápidamente comenzó a mostrar sus condiciones. En sus primeras cuatro presentaciones con Vasco da Gama, convirtió dos goles y empezó a ganarse un lugar en el equipo.

En una entrevista, el volante reconoció que representar a la Albiceleste es uno de sus grandes sueños, aunque también admitió que la competencia por un lugar es muy exigente debido al nivel de los futbolistas que integran el plantel nacional.

“Uno siempre se ilusiona con jugar en la Selección. Sé que no es fácil, más en una Selección como la de hoy. Hay niveles muy altos, con grandes jugadores. La ilusión siempre va a estar”, expresó Alan.

Además, el mediocampista se refirió a la importancia de mantener la calma y esperar su oportunidad. “No hay nada más lindo que representar al país”, agregó.

🗣️ “UNO SIEMPRE SE ILUSIONA CON JUGAR EN LA SELECCIÓN” 🎙️ Alan Lescano habló sobre una futura convocatoria de Lionel Scaloni a la Selección Argentina. @DarioOcchiuzzi en #DSPORTSNoticias https://t.co/IWvuf0i34g — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 12, 2026

Un desafío clave frente a Boca

El argentino tendrá una prueba importante este martes, cuando Vasco da Gama visite a Boca en La Bombonera por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Lescano, que fue seguido por Juan Román Riquelme durante su etapa en Argentinos Juniors, buscará aprovechar el encuentro para seguir creciendo en Brasil. Su pase al conjunto carioca se concretó por nueve millones de dólares por el 85% de su ficha.