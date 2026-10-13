La Justicia pidió investigar giros de dinero de la FIFA y Camioneros al “Chiqui” Tapia

El movimiento financiero sobre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio el “Chiqui” Tapia, se encuentra bajo la lupa de la Justicia argentina. Este martes, el fiscal Gerardo Pollicita amplió la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del mandamás de la entidad deportiva. Las ramificaciones alcanzan a Camioneros y a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

La Fiscalía solicitó al juez Ariel Lijo que envíe un exhorto con 15 medidas a Suiza para preguntar a la FIFA sobre una transferencia de USD 190 mil al presidente de la AFA, sin que este lo haya informado en sus declaraciones juradas.

Asimismo, también pidió que se analice un depósito en efectivo de USD 620 mil en una cuenta personal del “Chiqui”, y el dinero que recibió del sindicato Camioneros.

Fuente: Nexofin