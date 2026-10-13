El FMI recortó al 2,1% la previsión de crecimiento de la Argentina y elevó el desempleo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo del 3,5% al 2,1% su estimación de crecimiento para la economía argentina en 2026 y elevó sus proyecciones de desempleo. El nuevo escenario ubica al país por debajo de las previsiones regionales y globales, en un contexto de menor actividad y condiciones financieras restrictivas.

La revisión fue presentada en el informe de Perspectivas de la Economía Mundial, durante las reuniones anuales del organismo y el Banco Mundial en Bangkok, Tailandia.

Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Estudios del Fondo, atribuyó el recorte a la debilidad de la demanda interna y a la desaceleración registrada hasta el tercer trimestre.

Fuente: Nexofin