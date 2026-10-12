Luis Caputo participará en la asamblea del FMI para destrabar un desembolso por USD 680 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegará este martes a Tailandia para participar de la asamblea general del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se realizará en la capital del país asiático, Bangkok.

En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda buscará que el organismo multilateral de crédito le apruebe la tercera revisión del acuerdo al Gobierno de Javier Milei y poder avanzar así como un nuevo desembolso, en este caso de USD 680 millones.

Luis Caputo estará acompañado de su viceministro de Economía, José Luis Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente de dicha entidad monetario, Vladimir Werning.

Fuente: Nexofin