Reino Unido autorizó las perforaciones petroleras en Malvinas y agrava la tensión con Argentina

Tras la presentación del reclamo ante el Tribunal del Mar por parte del Gobierno de Javier Milei para que Reino Unido no avance con la explotación petrolera en la plataforma marítima adyacente a las Islas Malvinas, el Gobierno laborista británico dio luz verde para que el proyecto Sea Lion proceda con la perforación en la Cuenca Norte de la zona disputada por Buenos Aires y Londres.

El ministro de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband fue quien dio luz verde para que la joint venture entre la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas prosiga con el proyecto de extracción de crudo, cuya fase de perforación iniciaría en enero de 2027.

Sin embargo, desde la oposición al Gobierno laborista, si bien están de acuerdo con la postura intransigente de no hacer caso a las advertencias de Argentina, remarcaron que se trató de una decisión políticamente motivada.

Fuente: Nexofin