Luis Caputo fue recibido por la titular del FMI en Tailandia: “Fue muy elogiosa”

En el marco de su visita a Tailandia para participar de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la titular del organismo.

“Fue muy elogiosa de la disciplina fiscal”, señaló el funcionario de Javier Milei en sus redes sociales, luego del encuentro con la directora gerente del organismo internacional, Kristalina Georgieva.

De la reunión anual de la entidad crediticia, también participaron el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; y el vice del Palacio de Hacienda, José Luis Daza.

Fuente: Nexofin