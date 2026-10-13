Martes 13: por qué se asocia con la mala suerte y qué dice la psicología sobre las supersticiones

Evitar casamientos, postergar viajes o no comenzar un negocio son algunas de las conductas asociadas al martes 13. La superstición atraviesa distintas culturas, pero su influencia depende de cuánto crédito le dé cada persona y de cómo interprete los acontecimientos que ocurren ese día.

Una de las explicaciones más difundidas relaciona el número 13 con la Última Cena de Jesucristo, en la que participaron 13 personas. Por otro lado, el martes estaba dedicado a Marte, dios romano de la guerra, vinculado con los conflictos y la violencia. La combinación de ambos símbolos alimentó la creencia de que la fecha trae mala suerte.

Sin embargo, no existen pruebas científicas que demuestren que el martes 13 provoque desgracias. El psicólogo español Javier Barreiro explicó, en diálogo con La Vanguardia, que las personas tienden a establecer relaciones de causa y efecto incluso cuando no existe una conexión real entre dos hechos.

Fuente: Nexofin