Primera Nacional: la AFA habló por la polémica del celular en All Boys-Godoy Cruz

La polémica arbitral que protagonizaron All Boys y Godoy Cruz por la Primera Nacional sumó un nuevo capítulo. Después de la insólita escena en la que los futbolistas del Albo le mostraron imágenes de una jugada a Nicolás Lamolina mediante un celular, la AFA difundió un comunicado para explicar por qué el árbitro cambió su decisión y aclarar lo sucedido.

El escándalo que marcó el empate

El partido terminó 0-0 en Floresta, por la fecha 33 de la Primera Nacional, en un encuentro atravesado por las controversias. En los minutos finales, Lamolina había sancionado penal y expulsado a Iván Zafarana, pero finalmente revirtió su decisión tras la intervención de su asistente.

El episodio generó un debate sobre los procedimientos arbitrales, especialmente porque la categoría no cuenta con VAR. Aunque la AFA sostuvo que el cambio se produjo por la advertencia del asistente, la escena del celular quedó en el centro de la discusión y provocó repercusiones en el fútbol argentino.

La explicación de la AFA sobre la polémica

Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, fue el encargado de comunicar la postura oficial. En el documento, reconoció que Lamolina se equivocó al sancionar un penal a favor del conjunto mendocino, pero aseguró que la rectificación se produjo después de una indicación de su asistente, Agustín Méndez.

Según la explicación, el colaborador le informó que la infracción sobre Axel Rodríguez había existido, aunque se produjo fuera del área. De esa manera, la decisión final fue reanudar el encuentro con un tiro libre en lugar de mantener la pena máxima.

La aclaración llegó luego de que la secuencia generara fuertes cuestionamientos, ya que los jugadores de All Boys le acercaron un teléfono al árbitro para mostrarle que el contacto había ocurrido fuera del área. La situación alimentó las versiones sobre una posible modificación del fallo a partir de esas imágenes.