El gesto de D’Onofrio que ilusiona a River con la vuelta de Ramón Díaz

Ramón Díaz vuelve a ilusionar a los hinchas de River con la posibilidad de tener un cuarto ciclo como entrenador del club. Después de rechazar una propuesta de Corinthians, el riojano dejó señales de que su gran objetivo es regresar a Núñez y un gesto de Rodolfo D’Onofrio alimentó todavía más las versiones sobre su posible llegada en 2027.

La reacción que despertó rumores en Núñez

El expresidente de River reaccionó a una publicación de Emiliano Díaz, hijo y ayudante de campo del entrenador, en la que hizo referencia al deseo de su padre de cumplir un último gran objetivo en el fútbol. D’Onofrio le dio “Me gusta” al mensaje y generó repercusión entre los hinchas del Millonario.

Aunque no ocupa actualmente ningún cargo en la institución, el exdirigente mantiene vínculos con el espacio político que conduce Stefano Di Carlo. Por eso, su gesto no pasó inadvertido en medio de las versiones que ubican al Pelado como uno de los principales candidatos para dirigir al equipo la próxima temporada.

Ramón Díaz, a la espera del llamado

El entrenador rechazó distintas propuestas de Corinthians, que buscaba contratarlo tras la salida de Fernando Diniz. Según trascendió, la decisión estuvo relacionada con su intención de esperar un llamado de River para iniciar una nueva etapa en el club donde consiguió algunos de los títulos más importantes de su carrera.

Sin embargo, su regreso todavía no está confirmado. Leonardo Ponzio continúa al frente del equipo y su futuro dependerá de los resultados que consiga durante el cierre de la temporada.

Ramón Díaz ya tuvo tres ciclos en River y dejó una huella importante en la historia de la institución. Ahora, mientras crecen las señales sobre una posible vuelta, los próximos meses serán determinantes para saber si el riojano tendrá una nueva oportunidad en Núñez.