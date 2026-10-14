“Caradurismo”: la esposa de Sergio Berni criticó al canciller y le recordaron sus viajes al sur con pasajes oficiales

El periodista Tomás Díaz Cueto cruzó a la diputada nacional Agustina Propato por el uso de pasajes oficiales. El cronista cuestionó la actividad legislativa tras detallar sus reiterados traslados a Bariloche y Ushuaia.

El comunicador reaccionó a una publicación de la legisladora de Unión por la Patria sobre temas de soberanía en Malvinas. Ante el mensaje, Díaz Cueto lanzó: “¿a quien le tomas el pelo vos con tus viajes a Bariloche todo el año con los pasajes de la camara de diputados?”.

En su publicación, la diputada nacional criticó con dureza al canciller Pablo Quirno por su visita a los beneficiarios de la “Ley Malvinas versión Milei”.

Fuente: Nexofin