Vinicius Junior recibió una dura sanción y se pierde el clásico contra el Barcelona

El Real Madrid recibió una dura noticia de cara a uno de los partidos más importantes de la temporada. Vinicius Junior fue sancionado con cuatro encuentros de suspensión tras su expulsión frente al Villarreal y no podrá estar presente en el clásico ante Barcelona, previsto para el próximo 25 de octubre en el Camp Nou.

Los motivos de la sanción a “Vini”

El delantero brasileño había sido expulsado el último sábado luego de tirarle del cabello a Nathan Saliba, en una jugada que terminó con un gol de Vinicius posteriormente anulado. Además, el árbitro informó sobre la actitud del futbolista tras mostrarle la tarjeta roja, un detalle que terminó influyendo en el castigo.

El Comité de Disciplina resolvió imponerle dos partidos de suspensión por una acción violenta al margen del juego y otros dos por sus protestas al árbitro. El organismo desestimó las alegaciones presentadas por el Real Madrid, que había cuestionado la interpretación de la jugada y sostenido que el contacto con el pelo del rival no había sido intencional.

#FanáticosPlus | 😳🟥 ¡POLÉMICA CON VINICIUS! El brasileño había marcado ante el Villarreal, pero tras revisar la jugada, el gol fue anulado por una agresión en la que agarró del pelo a un rival. ¡Roja directa para Vini! 🚨⚽️ https://t.co/XBqUEhjLsM — Fanáticos + (@FanaticosGMV) October 10, 2026

La resolución dejó sin efecto las esperanzas del conjunto blanco de recuperar al brasileño para el clásico. Vinicius había sido protagonista en el ataque del equipo y su ausencia obligará al cuerpo técnico a buscar alternativas para cubrir una de sus posiciones más importantes.

Además del duelo ante Barcelona, el atacante no podrá jugar contra Sevilla, Racing de Santander y Valencia. Su regreso a la competición liguera está previsto después del parón internacional de noviembre.

Mientras tanto, el Real Madrid deberá afrontar una seguidilla exigente sin una de sus principales figuras. La sanción también abre una oportunidad para otros futbolistas de la plantilla, que buscarán aprovechar los minutos disponibles antes de una cita clave en la lucha por La Liga.