Polémica en Rosario Central: una histórica banda desmintió su recital en el Gigante de Arroyito

Rosario Central quedó en el centro de una polémica inesperada tras el anuncio de un recital de los Red Hot Chili Peppers en el Gigante de Arroyito. Lo que parecía una gran noticia para los fanáticos de la música terminó generando preocupación, luego de que la banda estadounidense negara su participación en el festival previsto para junio de 2027.

El evento, denominado Music Gol Festival, había sido anunciado por el club y la productora Underdog Entertainment. Sin embargo, la respuesta de los artistas en redes sociales puso en duda toda la organización y obligó a los involucrados a dar explicaciones.

La respuesta de los Red Hot Chili Peppers

La controversia comenzó cuando la cuenta oficial de la banda respondió a una publicación del festival con un mensaje contundente: “Perdón, no somos nosotros”. La aclaración sorprendió a los seguidores, ya que el grupo figuraba como principal atractivo de la jornada, junto con The Human League y Happy Mondays.

Tras esa reacción, la productora eliminó las publicaciones vinculadas al recital y también desapareció el contenido de las cuentas oficiales del evento.

🎸🚨 ANUNCIO, DESMENTIDA Y POLÉMICA Los Red Hot Chili Peppers confirmaron que NO tocarán en el festival Music Gol de Rosario, pese a haber sido anunciados como parte de la grilla. 👀 No fueron los únicos: otras bandas incluidas en el cartel también negaron su participación. https://t.co/O17usoDHcs — 123.news (@123newsok) October 14, 2026

Rosario Central analiza medidas por el recital

El gerente general del Canalla, Javier Sola, expresó su sorpresa por lo ocurrido y aseguró que el club había firmado un contrato con la productora, que ya había abonado el 50% del alquiler del estadio.

Además, explicó que la institución había solicitado documentación que confirmara la presencia de los artistas. De no obtener respuestas claras, Central no pondría a disposición el Gigante de Arroyito para el espectáculo. La dirigencia también evalúa posibles medidas legales contra la productora.