La mesa política se reúne horas antes del viaje de Javier Milei a los Estados Unidos

Con cada vez menos margen de maniobra de cara a las elecciones del 2027, el gobierno de Javier Milei, busca acelerar el tratamiento de los proyectos que más le interesan en el Congreso.

Por ello, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, convocó a una reunión de la Mesa Política nacional, para este martes 13, al mediodía. En el encentro se intentará poner orden sobre las negociaciones por el Presupuesto 2027, la reforma política y la ley de venta de Tierras.

El encuentro se da horas antes de que Milei parta hacia los Estados Unidos, por vez número 19 en lo que va de su gestión. Sin agenda oficial, el mandatario participará de un encuentro privado de empresarios e intentara obtener una foto con Donald Trump, que enfrenta las elecciones de medio término.

Fuente: Nexofin