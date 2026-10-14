Champions League: Lautaro Martínez brilló con un doblete, pero Brujas golpeó al Inter de Milán

Lautaro Martínez convirtió dos goles en San Siro, aunque no alcanzó para evitar la caída por 3-4 ante el Club Brujas. El equipo italiano volvió a exhibir graves problemas defensivos y sumó su segunda derrota en la competencia.

El Inter volvió a perder

El Inter necesitaba una victoria para recuperarse en la Champions League, pero terminó sufriendo otro duro golpe. En un encuentro cargado de goles, el conjunto italiano perdió 3-4 en San Siro y volvió a quedar en deuda en el plano internacional. En medio de una actuación colectiva irregular, Lautaro Martínez fue uno de los puntos más destacados al convertir un doblete que no alcanzó para cambiar la historia.

El equipo de Cristian Chivu comenzó en desventaja luego de que Nicolo Tresoldi abriera el marcador desde el punto penal. Sin embargo, el delantero argentino apareció sobre el cierre de la primera parte para establecer el empate con una gran definición dentro del área.

Gol argentino en #ChampionsLeague y tenía que ser de Lautaro Martínez para el 1-1 parcial de #Inter vs #Brujas ⚽ https://t.co/hL1YjgjeyO — 1xBet Argentina (@1xbet_arg) October 13, 2026

En el complemento, el Brujas aprovechó los espacios y volvió a golpear. Tresoldi convirtió otros dos tantos y completó su triplete, mientras que Lautaro volvió a descontar a los 81 minutos, atento para capturar un rebote de Yann Sommer. Más tarde, Romeo Vermant amplió la diferencia y Ange-Yoan Bonny maquilló el resultado para el Inter en el tiempo agregado.

🇦🇷🐂 DOBLETE DE LAUTARO MARTÍNEZ ANTE BRUJAS POR CHAMPIONS LEAGUE. https://t.co/l8pVFkbeJj — dataref (@dataref_ar) October 13, 2026

Más allá de la eficacia de su capitán, el conjunto italiano pagó caro sus errores defensivos y las dificultades para controlar los contraataques del rival. La derrota dejó al Inter sin puntos después de sus dos primeras presentaciones, tras la caída frente al Real Madrid.