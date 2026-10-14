Viral: Enzo Fernández empujó al árbitro de City vs. PSG y lo desparramó por el piso

En medio de la discusión si se puede tocar al árbitro o no, Enzo Fernández fue muchísimo más allá: empujó al juez de Manchester City vs. París Saint-Germain y lo desparramó por el piso.

La acción sucedió este miércoles por la tarde en la jornada de Champions League y rápidamente se hizo viral en las redes sociales. El mediocampista argentino le dio un topetazo al alemán Sven Jablonski.

¡CORRETE QUE ESTÁN JUGANDO! Enzo Fernández llegó a toda velocidad y tiró al demonio al árbitro en Manchester. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Rp51bD9U5F — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

Las disculpas de Enzo: “Vi el clip después y entiendo por qué la gente está hablando de eso. El árbitro termina en el suelo y se ve mal. Pero en el momento, no estaba pensando en el árbitro. Estaba pensando en el balón”.

“Fui hacia él después de la jugada. Le pedí disculpas. Se levantó y siguió. Sabía que no era agresivo. El árbitro está ahí para controlar el partido, no para convertirse en parte de la historia. Yo tampoco quiero eso”, concluye sobre el tema el ex River, Benfica y Chelsea.

El conjunto Ciudadano, a pesar de los goles de Erling Haaland, se topó con un formidable equipo francés. Los dirigidos por Luis Enrique demostraron porqué son los vigentes bicampeones de la Champions y gracias a su poder ofensivo golearon 4-2 en el Etihad Stadium.

La expulsión de Andrés Gómez

En la Bombonera estalló la polémica por la expulsión de Andrés Gómez en Vasco da Gama, en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. El colombiano tocó/empujó al árbitro Piero Maza, quien no titubeó en sacarle la segunda amarilla al futbolista.

En esa jugada Gómez había recibido la primera amarilla por lo que las sanciones fueron con segundos de diferencia. Los cariocas lograron quedarse con el primer chico por 1-0 a pesar de las embestidas Xeneizes.