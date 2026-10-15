Torneo Clausura: River empata en Junín en el partido postergado y no despega

River empató en su visita a Junín por el partido postergado de la fecha 11 del Torneo Clausura. Fue igualdad 1-1 con Sarmiento en el Estadio Eva Perón y con Sebastián Zunino como árbitro.

El conjunto dirigido interinamente por Leonardo Ponzio venía de ganar por la mínima ante Estudiantes de Río Cuarto, pero no puede sumar triunfos consecutivos y no despega.

El Millonario está noveno en la Zona B afuera de los playoffs, mientras que en la tabla anual se ubica octavo en zona de Copa Sudamericana nuevamente. En medio de presente irregular del equipo, por los pasillos de Núñez empezó a tomar fuerza el nombre de un viejo conocido: Ramón Díaz.

¡ATENCIÓN A ESTO! Por esta mano de Fausto Vera fue anulado el primer gol de Montiel en Junín. ¿Qué te pareció? https://t.co/CD4beQQegE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

El Verde se puso en ventaja en la primera mitad con un gol de Julián Contrera, por lo que River corrió desde atrás parte del partido. Gonzalo Montiel hizo el empate en su segunda ocasión, ya que en la primer marcó y su gol fue anulado.

Sarmiento, en cambio, lleva una campaña actual inimaginable por lo visto en el primer semestre, que verdaderamente fue muy floja y tenía destino de Primera Nacional. Los dirigidos por Sava ganaron seis partidos en 12 fechas y están en la cuarta posición en la Zona por detrás de Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors.

Montiel y Messi

Post partido, Montiel habló con la televisión oficial como la figura del empate: “Sabor amargo… veníamos a ganar”. Y dejó un recado por el gol anulado: “El árbitro estuvo buscando mucho la mano”.

Cachete fue consultado por su no convocatoria a la despedida de Lionel Messi, a pesar de haber sido parte importante de la tercera estrella en Qatar 2022, pero evitó cualquier tipo de polémica: “Fue muy emocionante la despedida de nuestro emblema. ¿Si me hubiera gustado estar dentro de los convocados? Es muy lindo compartir con la clase de jugadores y personas que son, pero lo importante es que estuve ahí”.