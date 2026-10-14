Champions League: PSG venció 4-2 al City de Enzo Fernández

El Paris Saint-Germain consiguió un triunfo de enorme valor en la Champions League. El equipo dirigido por Luis Enrique venció 4-2 al Manchester City en el Etihad Stadium, por la segunda fecha de la fase de liga, en un encuentro cargado de goles y emociones. Pese a la reacción del conjunto inglés en el complemento, el campeón europeo aprovechó su contundencia y se llevó una victoria que lo posiciona entre los protagonistas del certamen.

PSG golpeó de entrada y sorprendió al Manchester City

La apertura del marcador llegó a los 13 minutos, cuando Doué definió con un remate de afuera del área. Apenas dos minutos después, el propio Désiré asistió a Dembélé, que amplió la diferencia de cabeza. Antes de la media hora, Vitinha aprovechó una gran combinación colectiva para establecer el 3-0 y profundizar el desconcierto local.

🤯🇫🇷 ¡¡¡ES UN REPASO TOTAL!!! PSG le mete un BAILE al CITY y ya GOLEA 0-3 con otro GOLAZO, esta vez de VITINHA 🇵🇹. https://t.co/ickMTptftg — Algoritmo de gol (@Algoritmodegol) October 14, 2026

El Manchester City intentó reaccionar en el segundo tiempo y encontró una esperanza con el primer tanto de Erling Haaland, a los 53 minutos. Sin embargo, Maghnes Akliouche volvió a estirar la ventaja del PSG a los 62 y frenó el envión de los ingleses.

El delantero noruego volvió a convertir a los 75 minutos y firmó un doblete que mantuvo al City en partido hasta el final. Los locales tuvieron otras oportunidades, incluso con un remate de Enzo Fernández que dio en el travesaño, pero no lograron completar la remontada. Además, Gianluigi Donnarumma le atajó un penal a Ferran Torres en los minutos finales.

¡UNO, DOS, TRES! 👋🇦🇷Enzo reventó el travesaño tras un bombazo de afuera y volvió a quedarse a nada de meter un verdadero golazo para buscar el descuento. https://t.co/wGDPvEFGS6 — 442 Perfil (@442perfil) October 14, 2026

Con este resultado, el equipo francés alcanzó los seis puntos y quedó en lo más alto de la tabla, mientras que el Manchester City sufrió su primera derrota en la competición.